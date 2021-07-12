Путин. Фото: Esquire

https://racurs.ua/n157318-putin-pereshel-na-ukrainskiy-yazyk-chtoby-rasskazat-o-edinom-narode.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, опубликовал статью на украинском языке на официальном сайте Кремля.

«Полотно» текста посвящено тезисам российской пропаганды о «историческом единстве россиян и украинцев». Соответствующий текст появился на сайте Кремля.

В своей статье Владимир Путин называет украинцев и россиян объединенными одним языком и верой, что якобы определяет наше родство.

И россияне, и украинцы, и белорусы — наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на огромном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусский), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство, — рассказывает Путин.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины отреагировал на заявление президента России Владимира Путина. Глава страны-агрессора назвал украинцев и россиян одним народом.