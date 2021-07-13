Отруєння на лісохімкомбінаті вбило чоловіка — що трапилося

Отруєння на лісохімкомбінаті вбило чоловіка. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n157361-otruiennya-na-lisohimkombinati-vbylo-cholovika-scho-trapylosya.html

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Отруєння на Закарпатті забрало життя працівника лісохімкомбіната. в місті Перечин. Ще четверо працівників отруїлися парами газу, коли намагалися допомогти чоловікові.

Наразі їх госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Трагедія трапилася 12 липня близько 11.00 години дня. За попередньою інформацією, апаратник піролізу вдихнув випари газу і втратив свідомість. Четверо інших працівників, які виявили потерпілого, намагалися надати йому першу домедичну допомогу, але також отруїлися випаровуванням.

Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан повідомила, що наразі правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі 38-річного працівника на підприємстві. Інші працівники наразі перебувають у лікарні.

Після надання їм меддопомоги двох із них відпустили додому, ще двоє — залишились на стаціонарному лікуванні, — йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отруєння працівників Глобинського м’ясокомбінату сталося в ніч на 13 липня. Сьогодні в компанії повідомили причину загадкового отруєння на виробництві в Полтавській області, де в лікарню потрапили 16 осіб — працівників сортувального цеху.