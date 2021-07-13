З тризубом в основі – Рада розгляне проект великого герба

https://racurs.ua/ua/n157360-z-tryzubom-v-osnovi-rada-rozglyane-proekt-velykogo-gerba.html

Ракурс

Рада 13 липня внесла до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про великий державний герб.

Закон № 5712 розглянуть зі скороченими термінами процедури.

У пояснювальній записці до закону вказано, що головним елементом державного герба України є знак Княжої держави Володимира Великого (тризуб — малий герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п’ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою.

Над щитом великого герба — зображення корони Ярослава Мудрого, з лівого боку — лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого — воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Інші елементи великого герба — стрічки, колоски пшениці, кетяги калини.

В мережі 13 липня запустили флешмоб проти законопроекту Зеленського. Політики та історики вважають, що достатньо тризуба, який є «живим символом нашої державницької традиції і національної єдності».

Відомі люди закликали президента відкликати законопроект та ініціювати зміни до Конституції, аби вилучити з неї згадку про великий герб. На їхнє переконання, тризуб може бути «самодостатнім державним символом України».

Відповідний допис поширили політолог Віктор Таран, історик та нардеп Володимир В’ятрович, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, історик Олександр Зінченко.