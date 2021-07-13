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Ракурс
З тризубом в основі – Рада розгляне проект великого герба

З тризубом в основі — Рада розгляне проект великого герба

13 лип 2021, 14:26
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Рада 13 липня внесла до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про великий державний герб.

Закон № 5712 розглянуть зі скороченими термінами процедури.

У пояснювальній записці до закону вказано, що головним елементом державного герба України є знак Княжої держави Володимира Великого (тризуб — малий герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п’ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою.

Над щитом великого герба — зображення корони Ярослава Мудрого, з лівого боку — лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого — воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Інші елементи великого герба — стрічки, колоски пшениці, кетяги калини.

В мережі 13 липня запустили флешмоб проти законопроекту Зеленського. Політики та історики вважають, що достатньо тризуба, який є «живим символом нашої державницької традиції і національної єдності».

Відомі люди закликали президента відкликати законопроект та ініціювати зміни до Конституції, аби вилучити з неї згадку про великий герб. На їхнє переконання, тризуб може бути «самодостатнім державним символом України».

Відповідний допис поширили політолог Віктор Таран, історик та нардеп Володимир В’ятрович, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, історик Олександр Зінченко.

Лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби «вдосконалити» тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це «великим гербом України» є відвертим несмаком і абсурдом, — написав Зінченко.

Джерело: Ракурс


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