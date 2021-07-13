С трезубцем в основе — Рада рассмотрит проект большого герба

https://racurs.ua/n157360-s-trezubcem-v-osnove-rada-rassmotrit-proekt-bolshogo-gerba.html

Ракурс

Верховная Рада 13 июля внесла в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о большом государственном гербе.

Закон № 5712 рассмотрят с сокращенными сроками процедуры.

В пояснительной записке к закону указано, что главным элементом государственного герба Украины является знак Княжеского государства Владимира Великого (трезубец — малый герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой.

Над щитом большого герба — изображение короны Ярослава Мудрого, с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Другие элементы большого герба — ленты, колоски пшеницы, гроздья калины.

В сети 13 июля запустили флешмоб против законопроекта Зеленского. Политики и историки считают, что достаточно трезубца, который является «живым символом нашей государственной традиции и национального единства».

Известные люди призвали президента отозвать законопроект и инициировать изменения в Конституцию, чтобы исключить из нее упоминание о большом гербе. По их убеждению, трезубец может быть «самодостаточным государственным символом Украины».

Соответствующее сообщение распространили политолог Виктор Таран, историк и нардеп Владимир Вятрович, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, историк Александр Зинченко.