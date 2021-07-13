Вакцинация Pfizer в Киеве — кому доступна и как записатьсяhttps://racurs.ua/n157359-vakcinaciya-pfizer-v-kieve-komu-dostupna-i-kak-zapisatsya.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Киеве продолжается. Теперь жители столицы могут записаться онлайн на прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Вакцинироваться этим препаратом могут только киевляне в возрасте от 60 лет. Об этом говорится в сообщении Helsi. me в Telegram.
Получить прививку можно по предварительной записи в центр массовой вакцинации с пятницы, 16 июля. Записаться можно по этой ссылке.
Недавно разработчики вакцины Pfizer/BioNTech подтвердили, что ее эффективность против коронавируса через полгода снижается и указали на необходимость применения третьей дозы препарата.
Ее будут колоть через 6−12 месяцев после двух предыдущих доз. Ученые надеются, что она будет иметь защиту от различных мутировавших штаммов, включая индийский «Дельта».
Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация препаратом Pfizer стартовала в первом украинском городе — Чернигове.