Диссертацию «националиста-Медведчука» нашли активисты

Диссертация Медведчука. Фото: Честно

https://racurs.ua/n157358-dissertaciu-nacionalista-medvedchuka-nashli-aktivisty.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум Владимира Путина, был активным «патриотом-государственником» в начале своей политической карьеры.

В своей научной работе Медведчук жалуется на «руку Москвы» и вспоминает украинских диссидентов, замалчивая тему Василия Стуса. Пропавшую монографию Виктора Медведчука обнародовали активисты движения «Честно».

Исчезнувшая диссертация Медведчука была опубликована в виде монографии в 1997 году в издательстве «Украина» тиражом в 3 тыс. экземпляров. Она получила название «Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства». В ней Медведчук с позиции украинского государственного патриота обосновывает необходимость поиска национальной идеи.

В научной работе Медведчук ссылается на произведения украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко. Он объясняет, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны «московских кремлевских стандартов». Вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук умалчивает о Василии Стусе, адвокатом которого он был, и против воли которого признал вину.

Медведчук также обосновывает логичность упадка СССР, критикует экономическую модель СССР, милитаризацию экономики, и радуется, что распад СССР для Украины прошел мирно. Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет внешние факторы — «великодержавные амбиции российских правителей».

Напомним, ранее мы сообщали, что в деле Виктора Медведчука 8 июля в Печерском суде Киева рассматривали продление меры пресечения для лидера ОПЗЖ. Решение судья огласил только утром 9 июля. Круглосуточный домашний арест Медведчука продлили еще на 60 дней — до 9 сентября.