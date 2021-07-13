Дисертацію «націоналіста-Медведчука» відкопали активісти

Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157358-dysertaciu-medvedchuka-pro-nacionalnu-ideu-ukrayinciv-vidkopaly-aktyvisty.html

Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум Володимира Путіна, був активним «патріотом-державником» на початку своєї політичної кар'єри.

У свої науковій роботі Медведчук скаржиться на «руку Москви» та згадує українських дисидентів, оминаючи тему Василя Стуса. Зниклу монографію Віктора Медведчука оприлюднили активісти руху «Чесно».

Зникла дисертація Медведчука була опублікована у вигляді монографії в 1997 році у видавництві «Україна» тиражем у 3 тис. екземплярів. Вона дістала назву «Сучасна українська національна ідея й питання державотворення». У ній Медведчук із позиції українського державника-патріота обґрунтовує необхідність пошуку національної ідеї та її засади.

У науковій роботі Медведчук посилається на твори українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко. Він пояснює, що духовне життя в Україні за змістом і суттю не вкладалося в шаблони «московських кремлівських стандартів». Згадуючи дисидента Івана Дзюбу, Медведчук замовчує прізвище Василя Стуса, адвокатом якого був і проти волі підсудного визнав його провину.

Медведчук також обґрунтовує логічність занепаду СРСР, критикує економічну модель СРСР, мілітаризацію економіки й тішиться, що розпад СРСР для України відбувся мирно. Однією з причин економічної кризи в Україні Медведчук називає зовнішню — «великодержавні амбіції російських правителів».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в справі Віктора Медведчука 8 липня в Печерському суді Києва розглядали продовження запобіжного заходу для лідера ОПЗЖ. Рішення суддя оголосив тільки уранці 9 липня. Цілодобовий домашній арешт Медведчука продовжили ще на 60 днів — до 9 вересня.