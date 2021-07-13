Окупанти вдарили важким озброєнням під Мар’їнкою — вперше з 2016 року

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Обстріл селища Тарамчук під Мар’їнкою з важкого озброєння 13 липня здійснили російські терористи.

Про це у Facebook повідомив керівник Гуманітарної місії допомоги мирному населенню у зоні військового конфлікту «Проліска» Євгеній Каплін.

Наслідки ранкового обстрілу селища Тарамчук з важкого озброєння: пошкоджений трансформатор і лінії електропередач, повністю знеструмлено населений пункт. Вирви в житлових масивах і на городах мирних мешканців, — зазначив Каплін.

За його словами, 37 жителів, які залишаються в населеному пункті, провели близько години в підвалах і льохах.

Каплін додав, що селище Тарамчук, яке контролюють Збройні сили України, вперше з 2016 року опинилося під вогнем з важкого озброєння.

Обстріл почався о 7.35 ранку. Внаслідок атаки окупантів на території житлових масивів селища утворилося 16 вирв. Ще приблизно стільки ж снарядів вибухнули в околицях населеного пункту.

Енергетики готові приступити до відновлення пошкодженої інфраструктури після надання письмових гарантій щодо припинення вогню.