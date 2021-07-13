Зеленський припустився серйозної помилки у розмові з Меркель. Фото: Главком

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Володимир Зеленський, президент України, під час спільної прес-конференції з Ангелою Меркель припустився помилки. Він заявив, що Україна постачає газ непідконтрольним уряду територіям Донецької та Луганської областей.

Зеленський намагався переконати канцлера в тому, що через газогін «Північний потік-2» Росія може зупинити транзит газу територією України, передає «BBC Україна».

Я сказав пані канцлер про ризики, про те, що Україна буде відключена від газу, транзиту газу та в цілому від газу, може таке статися. Вся територія України та тимчасово окупована. Тож газ може не отримати і тимчасово окупована територія Донбасу, а це вже питання про гарантії безпеки на тих територіях, які на себе брали всі учасники нормандського формату, — сказав президент України.

Раніше українська влада заперечувала, що непідконтрольним районам Донбасу постачають газ. У жовтні 2019 року «Нафтогаз» оголосив, що інформація про постачання газу до ОРДЛО — фейк.

Зараз діє постанова № 867, якою встановлені правила про постачання газу за спецобовʼязками. В цих правилах є пункт 5, де сказано, що обов’язки постачати газ населенню, релігійним організаціям чи тепловикам не розповсюджуються на тимчасово окуповані території ОРДЛО. Ніяких змін до цього правила не було, — йшлося у повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» пояснили, що постачають газ деяким підприємствам, «частина об'єктів яких тепер перебуває на тимчасово окупованих територіях». Водночас борги, які утворилися на цих об'єктах до 31 грудня 2014 року, поки їм постачали газ, ніхто не списує.

Нагадаємо, Ангела Меркель виступила за збереження транзиту газу через Україну навіть після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Відповідне питання канцлер Німеччини планує порушити під час свого візиту до США. Про це вона заявила під час брифінгу із Володимиром Зеленським.

Джерело: «BBC Україна»