Зеленський доповідає про результати зустрічі з Меркель

https://racurs.ua/ua/n157341-zelenskyy-vyyshov-do-media-rozpovisty-pro-rezultaty-zustrichi-z-merkel-translyaciya.html

Ракурс

12 липня у Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка тривала понад чотири години.

Деталі розмови президент вирішив розповісти 13 липня під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі «Україна 30».

На форумі спікери говоритимуть про Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр, Музей голодомору, закони про національні спільноти та про корінні народи, а також — про розвиток державної мови та використання її у публічному просторі.

Зеленський перебував у ФРН з державним візитом 11−12 липня.