Зеленский вышел к медиа рассказать о результатах встречи с Меркель

https://racurs.ua/n157341-zelenskiy-vyshel-k-media-rasskazat-o-rezultatah-vstrechi-s-merkel-translyaciya.html

Ракурс

12 июля в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая длилась более четырех часов. Детали разговора президент решил рассказать 13 июля во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме «Украина 30».

На форуме спикеры будут говорить о Национальном историко-мемориальный заповеднике «Бабий Яр», Музее голодомора, законах о национальных сообществах и коренных народах, а также о развитии государственного языка и его использовании в публичном пространстве.

Зеленский находился в ФРГ с государственным визитом 11−12 июля.