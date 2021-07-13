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Повістки в суд приходитимуть в «Дію»
Повістки в суд приходитимуть в «Дію»https://racurs.ua/ua/n157356-povistky-v-sud-pryhodytymut-v-diu.htmlРакурс
Повістки в суд приходитимуть через «Дію». Задля цього Державна судова адміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації України почали роботу над інтеграцією системи «Електронний суд» з єдиним порталом держпослуг «Дія».
В рамках програми «Суд в смартфоні» за допомогою порталу «Дія» здійснюватиметься:
відправлення користувачам «Дія» повісток і викликів до суду;
інформування про час і дату судових засідань;
інформування повного тексту судового рішення учасникам справи;
інформування виконавчого документа у відповідній справі;
оплата штрафів і судового збору за рішенням суду в справі про адмінправопорушення.
Також Державна судова адміністрація закінчує роботу над самостійним додатком «Електронний суд».
Через «Електронний суд» можна буде подати заяву в суд про встановлення факту народження дитини. Винесена ухвала автоматично направлятиметься через портал «Дія» органам реєстрації для видачі свідоцтва про народження.
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