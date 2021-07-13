Повістки в суд приходитимуть в «Дію»

https://racurs.ua/ua/n157356-povistky-v-sud-pryhodytymut-v-diu.html

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Повістки в суд приходитимуть через «Дію». Задля цього Державна судова адміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації України почали роботу над інтеграцією системи «Електронний суд» з єдиним порталом держпослуг «Дія».

В рамках програми «Суд в смартфоні» за допомогою порталу «Дія» здійснюватиметься:

відправлення користувачам «Дія» повісток і викликів до суду;

інформування про час і дату судових засідань;

інформування повного тексту судового рішення учасникам справи;

інформування виконавчого документа у відповідній справі;

оплата штрафів і судового збору за рішенням суду в справі про адмінправопорушення.

Також Державна судова адміністрація закінчує роботу над самостійним додатком «Електронний суд».

Через «Електронний суд» можна буде подати заяву в суд про встановлення факту народження дитини. Винесена ухвала автоматично направлятиметься через портал «Дія» органам реєстрації для видачі свідоцтва про народження.