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Ракурс
Повістки в суд приходитимуть в «Дію»

Повістки в суд приходитимуть в «Дію»

13 лип 2021, 13:36
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Повістки в суд приходитимуть через «Дію». Задля цього Державна судова адміністрація спільно з Міністерством цифрової трансформації України почали роботу над інтеграцією системи «Електронний суд» з єдиним порталом держпослуг «Дія».

В рамках програми «Суд в смартфоні» за допомогою порталу «Дія» здійснюватиметься:

  • відправлення користувачам «Дія» повісток і викликів до суду;

  • інформування про час і дату судових засідань;

  • інформування повного тексту судового рішення учасникам справи;

  • інформування виконавчого документа у відповідній справі;

  • оплата штрафів і судового збору за рішенням суду в справі про адмінправопорушення.

Також Державна судова адміністрація закінчує роботу над самостійним додатком «Електронний суд».

Через «Електронний суд» можна буде подати заяву в суд про встановлення факту народження дитини. Винесена ухвала автоматично направлятиметься через портал «Дія» органам реєстрації для видачі свідоцтва про народження.

Джерело: Ракурс


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