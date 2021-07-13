Штам «Дельта» приїхав в Україну — інфекцію підозрюють у двох жінок

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157354-shtam-delta-pryyihav-v-ukrayinu-infekciu-pidozruut-u-dvoh-jinok.html

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Коронавірус в Україні вже восени може спалахнути з новою хвилею через індійський штам «Дельта». На Закарпатті підозрюють зараження цим штамом двох пацієнтів, які повернулися з Росії.

Про це заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк у коментарі «Укрінформу».

Лікар розповів, що одна із жінок два тижні провела в реанімації — в обох дуже важко проходило лікування. Саме тому аналізи відправили в Київ, а вже звідти на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у жінок штаму «Дельта».

Як розповіли в лікарні, результати мають надійти вже з дня на день, оскільки аналізи відправили ще минулого тижня. Наразі пацієнтки, які могли привезти штам «Дельта», виписані додому.

Ми запідозрили в них саме штам «Дельта» через важкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації! Ну й додало впевненості те, що вони повернулися із Росії, де зараз повно штаму «Дельта», — наголосив Поляк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» ускладнює перебіг хвороби та вражає нові групи населення. В Україні офіційно зафіксували лише два випадки цього штаму.

Джерело: Укрінформ