Штам «Дельта» приїхав в Україну — інфекцію підозрюють у двох жінок

Штам «Дельта» приїхав в Україну — інфекцію підозрюють у двох жінокhttps://racurs.ua/ua/n157354-shtam-delta-pryyihav-v-ukrayinu-infekciu-pidozruut-u-dvoh-jinok.htmlРакурс
Коронавірус в Україні вже восени може спалахнути з новою хвилею через індійський штам «Дельта». На Закарпатті підозрюють зараження цим штамом двох пацієнтів, які повернулися з Росії.
Про це заявив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк у коментарі «Укрінформу».
Лікар розповів, що одна із жінок два тижні провела в реанімації — в обох дуже важко проходило лікування. Саме тому аналізи відправили в Київ, а вже звідти на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у жінок штаму «Дельта».
Як розповіли в лікарні, результати мають надійти вже з дня на день, оскільки аналізи відправили ще минулого тижня. Наразі пацієнтки, які могли привезти штам «Дельта», виписані додому.
Ми запідозрили в них саме штам «Дельта» через важкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації! Ну й додало впевненості те, що вони повернулися із Росії, де зараз повно штаму «Дельта», — наголосив Поляк.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» ускладнює перебіг хвороби та вражає нові групи населення. В Україні офіційно зафіксували лише два випадки цього штаму.
Джерело: Укрінформ