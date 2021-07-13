Штамм «Дельта» приехал в Украину — инфекцию подозревают у двух женщин

Коронавирус. Фото: istock

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Коронавирус в Украине уже осенью может вспыхнуть с новой волной через индийский штамм «Дельта». На Закарпатье подозревают заражения этим штаммом двух пациентов, вернувшихся из России.

Об этом заявил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк в комментарии «Укринформу».

Врач рассказал, что одна из женщин две недели провела в реанимации — у обоих очень трудно проходило лечение. Именно поэтому анализы отправили в Киев, а уже оттуда на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у женщин штамма «Дельта».

Как рассказали в больнице, результаты должны поступить уже со дня на день, поскольку анализы отправили еще на прошлой неделе. Сейчас пациентки, которые могли привезти штамм «Дельта», выписаны домой.

Мы заподозрили у них именно штамм «Дельта» из-за тяжелого течения болезни, который у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма «Дельта», — отметил Поляк.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» осложняет течение болезни и поражает новые группы населения. В Украине официально зафиксировали лишь два случая этого штамма.

Источник: Укринформ