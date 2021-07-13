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Ракурс
Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Таможенников в «Борисполе» поймали на контрабанде элитных товаров (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2021, 13:05
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Борьба с коррупцией в Украине продолжается — в рамках противодействия коррупционным преступлениям на таможне, работники Государственного бюро расследований (ГБР) провели масштабную операцию и изъяли 3 тонны элитных товаров, которые пытались нелегально ввести в Украине.

Сделку организовала группа лиц, в которую входило пять таможенников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди товаров обнаружили:

  • брендовую обувь и одежду;
  • часы;
  • мобильные телефоны;
  • видеорегистраторы;
  • компьютерные комплектующие;
  • тв-приставки и тому подобное.

Таможенников обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одну из арабских стран. Правоохранители установили, что жители Ровенской области наладили канал поставки нелегальных драгоценных камней в страны Персидского залива.

Источник: Ракурс


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