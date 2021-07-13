Контрабанда в "Борисполе". Фото: ГБР

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается — в рамках противодействия коррупционным преступлениям на таможне, работники Государственного бюро расследований (ГБР) провели масштабную операцию и изъяли 3 тонны элитных товаров, которые пытались нелегально ввести в Украине.

Сделку организовала группа лиц, в которую входило пять таможенников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди товаров обнаружили:

брендовую обувь и одежду;

часы;

мобильные телефоны;

видеорегистраторы;

компьютерные комплектующие;

тв-приставки и тому подобное.

Таможенников обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одну из арабских стран. Правоохранители установили, что жители Ровенской области наладили канал поставки нелегальных драгоценных камней в страны Персидского залива.