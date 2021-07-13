Чем можно заменить языковые квоты, назвал Зеленский

https://racurs.ua/n157353-chem-mojno-zamenit-yazykovye-kvoty-nazval-zelenskiy.html

Ракурс

Языковые квоты на телевидении прокомментировал президент Владимир Зеленский, учитывая намерения фракции «Слуга народа» 15 июля в Верховной Раде внести изменения в законодательство о функционировании украинского языка.

Телевизионщики недовольны распределением по квотам для тех или иных каналов. Почему? Потому что вопрос языка, он эволюционный. А, например, решение по квотам было революционным. Я не совсем тогда поддерживал именно такой подход к квотированию. Я говорил, что если мы хотим развивать украиноязычный качественный контент — кино, телевидение и т. д. — мы должны вкладывать в это деньги, — убежден глава государства.

Он признал, что производителям украинского контента крайне сложно конкурировать с русскоязычным рынком. Однако Зеленский не верит в успех «запрета» распространения русскоязычного контента с помощью квот.

Давайте сделаем программу на пять лет — не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Вы увидите, какой это даст толчок. Вот так, я считаю, нам нужно развивать украиноязычную индустрию, — подытожил президент.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания во втором квартале проверил 27 телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. С 17 по 23 мая в период с 18.00 до 22.00 доля государственного языка на каналах была следующей: «1+1» — 79%, «Украина» — 76%, ICTV — 84%, «Интер» — 77%.

Недавно «Ракурс» сообщал, что языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, с помощью которых пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко является одним из авторов этих «языковых правок». Еще один инициатор отсрочки норм закона об украинском языке — «слуга» Максим Бужанский.