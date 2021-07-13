Зеленский против поднятия языкового вопроса, несмотря на действия «слуг» в Раде

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Языковой вопрос на фоне новой попытки фракции «Слуга народа» в Верховной Раде «протянуть» очередные правки в законодательство о функционировании украинского языка с целью отсрочки некоторых норм закона прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Поднятие темы о языке является политическим вопросом. Я так считаю и всегда так считал… Что-то происходит в парламенте по разным вопросам. О языке говорят все партии, все парламентарии-то там доказывают, что-то предлагают… Я считаю, что в вопросе языка сложно найти справедливость. Справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали, делали и поддерживали нашу страну и язык. Все сделано, — считает глава государства.

Вместе с тем президент отметил, что не всем нравится законодательство о функционировании украинского языка и вспомнил некоторые страны и Венецианскую комиссию.

Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет. Вопрос языка очень сенсационный, его поднимают на флаг, — подытожил Зеленский.

Напомним, недавно стало известно, что языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, с помощью которых пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко является одним из авторов этих «языковых правок». Еще один инициатор отсрочки норм закона об украинском языке — «слуга» Максим Бужанский.