Зеленський проти підняття мовного питання попри дії “слуг” у Раді

https://racurs.ua/ua/n157348-zelenskyy-proty-pidnyattya-movnogo-pytannya-popry-diyi-slug-u-radi.html

Ракурс

Мовне питання на тлі нової спроби фракції «Слуга народу» у Верховній Раді «протягнути» чергові правки до законодавства про функціонування української мови з метою відтермінування деяких норм закону прокоментував президент Володимир Зеленський.

Підняття теми про мову є політичним питанням. Я так вважаю і завжди так вважав… Щось відбувається у парламенті з різних питань. Про мову говорять усі партії, усі парламентарі щось там доводять, щось пропонують… Я вважаю, що у питанні мови складно знайти справедливість. Найсправедливішим буде не піднімати це питання. Все є в українському законодавстві для того, щоб ми з вами жили, працювали, розмовляли, робили і підтримували нашу країну і мову. Все зроблено, — вважає глава держави.

Водночас президент зазначив, що не усім подобається законодавство про функціонування української мови й згадав про деякі країни та Венеційську комісію.

Такого, щоб усі були задоволені, ніколи не буде. Питання мови дуже сенсаційне, його піднімають на прапор, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мовний закон знову хочуть змінити у Верховній Раді. У ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко є одним з авторів цих «мовних поправок». Ще один ініціатор відтермінування норм закону про українську мову — «слуга» Максим Бужанський.