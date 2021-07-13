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Ракурс
Грибівка. Фото: culturemeter.od.uа

На пляжі під Одесою приватний вертоліт ледь не покалічив туристів (ВІДЕО)

13 лип 2021, 12:12
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У Грибівці Одеської області приватний вертоліт сідав на поле через пляж. Від поривів вітру туристам зламало намети, а пляжна парасолька влетіла прямо в відпочивальників на високій швидкості.

Люди дивом не покалічилися. Після цього пілот пообіцяв заходити на посадку не через берег, щоб не заважати туристам. Відео посадки вертольота в мережі опублікували очевидці.

Після інциденту одна з туристок звернулася до пілота. Ніяких вибачень дівчині почути не вдалося, як і отримати компенсацію за зламаний намет.

Цікаво, що приватний вертоліт з номером UR-ICH прилітає щодня і привозить віп-персон на відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Затоці — популярному курортному селищі Одеської області — морська вода не відповідає санітарним нормам.

Джерело: Ракурс


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