Грибівка. Фото: culturemeter.od.uа

https://racurs.ua/ua/n157347-na-plyaji-pid-odesou-pryvatnyy-vertolit-led-ne-pokalichyv-turystiv-video.html

Ракурс

У Грибівці Одеської області приватний вертоліт сідав на поле через пляж. Від поривів вітру туристам зламало намети, а пляжна парасолька влетіла прямо в відпочивальників на високій швидкості.

Люди дивом не покалічилися. Після цього пілот пообіцяв заходити на посадку не через берег, щоб не заважати туристам. Відео посадки вертольота в мережі опублікували очевидці.

Після інциденту одна з туристок звернулася до пілота. Ніяких вибачень дівчині почути не вдалося, як і отримати компенсацію за зламаний намет.

Цікаво, що приватний вертоліт з номером UR-ICH прилітає щодня і привозить віп-персон на відпочинок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Затоці — популярному курортному селищі Одеської області — морська вода не відповідає санітарним нормам.