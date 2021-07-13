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Ракурс
Грибовка. Фото: culturemeter.od.uа

На пляже под Одессой частный вертолет едва не покалечил туристов (ВИДЕО)

13 июл 2021, 12:12
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В Грибовке Одесской области частный вертолет садился на поле через пляж. От порывов ветра туристам сломало палатки, а пляжный зонт влетел прямо в отдыхающих на высокой скорости.

Люди чудом не покалечились. После этого пилот пообещал заходить на посадку не через берег, чтобы не мешать туристам. Видео посадки вертолета в сети опубликовали очевидцы.

После инцидента одна из туристок поднялась на возвышенность и обратилась к пилоту. Никаких извинений девушке услышать не удалось, как и получить компенсацию за сломанный шатер.

Что примечательно, частный вертолет с номером UR-ICH прилетает каждый день и привозит вип-персон на отдых.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Затоке — популярном курортном поселке Одесской области — морская вода не соответствует санитарным нормам.

Источник: Ракурс


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