Грибовка. Фото: culturemeter.od.uа

https://racurs.ua/n157347-na-plyaje-pod-odessoy-chastnyy-vertolet-edva-ne-pokalechil-turistov-video.html

Ракурс

В Грибовке Одесской области частный вертолет садился на поле через пляж. От порывов ветра туристам сломало палатки, а пляжный зонт влетел прямо в отдыхающих на высокой скорости.

Люди чудом не покалечились. После этого пилот пообещал заходить на посадку не через берег, чтобы не мешать туристам. Видео посадки вертолета в сети опубликовали очевидцы.

После инцидента одна из туристок поднялась на возвышенность и обратилась к пилоту. Никаких извинений девушке услышать не удалось, как и получить компенсацию за сломанный шатер.

Что примечательно, частный вертолет с номером UR-ICH прилетает каждый день и привозит вип-персон на отдых.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Затоке — популярном курортном поселке Одесской области — морская вода не соответствует санитарным нормам.