Языковой омбудсмен отреагировал на попытки нардепов вернуть русский язык

Языковой закон. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157346-yazykovoy-ombudsmen-otreagiroval-na-popytki-nardepov-vernut-russkiy-yazyk.html

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Языковой вопрос в Украине до сих пор является нерешенным. Вчера, 12 июля, народные депутаты пытались вывести из действия закон о языке.

При этом правки нардепов нарушают регламент Верховной Рады. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

По его словам, внесение поправок в языковой закон не соответствует регламенту Верховной Рады, поскольку поправки могут применяться только в том случае, когда законопроект проголосован за основу.

Согласно ч. 1 ст. 116 Регламента Верховной Рады Украины предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта, который принят Радой за основу. Также поправки касаются внесения изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» в части, изменения по которой не принимались Верховной Радой за основу, а также не соответствуют предмету правового регулирования самого законопроекта, — отметил Кремень.

Языковой омбудсмен добавил, что такие действия нардепов выведут из-под действия закона о языке рекламы на телевидении, предвыборную агитацию, показы фильмов и сериалов на украинском языке и предлагают вернуть русский язык в образование и отменить штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, благодаря которым пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке.