Какие тарифы вырастут после подорожания газа, рассказал эксперт. Фото: УП

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Новая цена на газ станет толчком для ускорения темпов инфляции в Украине. Также изменение цены приведет к росту тарифа на доставку газа.

Около половины расходов облгазов, связанных с распределением топлива, приходится именно на закупку газа для технологических процессов. Об этом заявил аналитик центра DiXi Group Андрей Урста, пишет «Новое время».

Такая компенсация может быть заложена Регулятором (НКРЭКУ) при следующем пересмотре тарифов, — отметил он.

Кроме того, эксперт уверен, что повышение тарифов на газ спровоцирует рост долгов облгазов перед «Оператором ГТС Украины» за дополнительный отбор газа.

Также будет нанесен удар по розничным поставщикам газа для конечных потребителей. Мелкие компании не перенесут колебания цены на рынке после введения годового тарифа.

Напомним, в Украине с 1 августа изменят тарифы на электричество — на рынке электроэнергии для населения заработает новая модель.

Источник: «Новое время»