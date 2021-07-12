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В Украине вырастут тарифы на электроэнергию, фото:

Тарифы на электроэнергию в Украине изменят с 1 августа — детали

12 июл 2021, 13:27
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В Украине с 1 августа изменят тарифы на электричество — на рынке электроэнергии для населения заработает новая модель.

Об этом в кулуарах Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 8 июля заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, принятое правительством решение о переносе даты введения новой модели с 1 июля на 1 августа было необходимо для выработки оптимальной его модели, что не позволяла сделать волатильность рынка электроэнергии.

Галущенко отметил, что в Украине будут введены дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления электроэнергии — цена для различных групп населения будет зависеть от объемов потребления (это будет сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения).

Таких категорий будет несколько:

  • до 100 кВт-ч;
  • 100−300 кВт-ч;
  • 300−500 кВт-ч,
  • от 500 кВт-час.

Максимальный тариф планируют установить на уровне 3,4 грн/кВт-час (сейчас тариф для населения установлен на уровне 1,68 грн/кВт-ч).

Источник: «Интерфакс-Украина»

Источник: Ракурс


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