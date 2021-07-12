В Україні зростуть тарифи на електроенергію, фото:

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В Україні з 1 серпня змінять тарифи на електрику — на ринку електроенергії для населення запрацює нова модель.

Про це в кулуарах Ukraine Reform Conference у Вільнюсі 8 липня заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ухвалене урядом рішення перенесення дати запровадження нової моделі з 1 липня на 1 серпня було необхідне для вироблення оптимальної його моделі, що не дозволяла зробити волатильність ринку електроенергії.

Галущенко зазначив, що в Україні будуть запроваджені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання електроенергії — ціна для різних груп населення залежатиме від обсягів споживання (це буде зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення).

Таких категорій буде декілька:

до 100 кВт-год;

100−300 кВт-год;

300−500 кВт-год,

від 500 кВт-год.

Максимальний тариф планують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год (зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВт-год).

Джерело: «Інтерфакс-Україна»