Тарифи на електроенергію в Україні змінять з 1 серпня — деталіhttps://racurs.ua/ua/n157299-taryfy-na-elektroenergiu-v-ukrayini-zminyat-z-1-serpnya-detali.htmlРакурс
В Україні з 1 серпня змінять тарифи на електрику — на ринку електроенергії для населення запрацює нова модель.
Про це в кулуарах Ukraine Reform Conference у Вільнюсі 8 липня заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
За його словами, ухвалене урядом рішення перенесення дати запровадження нової моделі з 1 липня на 1 серпня було необхідне для вироблення оптимальної його моделі, що не дозволяла зробити волатильність ринку електроенергії.
Галущенко зазначив, що в Україні будуть запроваджені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання електроенергії — ціна для різних груп населення залежатиме від обсягів споживання (це буде зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення).
Таких категорій буде декілька:
- до 100 кВт-год;
- 100−300 кВт-год;
- 300−500 кВт-год,
- від 500 кВт-год.
Максимальний тариф планують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год (зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВт-год).
Джерело: «Інтерфакс-Україна»