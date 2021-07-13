Які тарифи зростуть після подорожчання газу, розповів експерт. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157344-yaki-taryfy-zrostut-pislya-podorojchannya-gazu-rozpoviv-ekspert.html

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Нова ціна на газ стане поштовхом для прискорення темпів інфляції в Україні. Також зміна ціни призведе до зростання тарифу на доставку газу.

Близько половини витрат облгазів, пов’язаних з розподілом палива, припадають саме на закупівлю газу для технологічних процесів. Про це заявив аналітик центру DiXi Group Андрій Урста, пише «Новое время.

Така компенсація може бути закладена Регулятором (НКРЕКП) при наступному перегляді тарифів, — зазначив він.

Крім того, експерт упевнений, що підвищення тарифів на газ спровокує зростання боргів облгазів перед «Оператором ГТС України» за додатковий відбір газу.

Також буде завдано удару по роздрібних постачальниках газу для кінцевих споживачів. Дрібні компанії не перенесуть коливання ціни на ринку після введення річного тарифу.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня змінять тарифи на електрику — на ринку електроенергії для населення запрацює нова модель.

Джерело: «Новое время»