Отруєння працівників Глобинського м’ясокомбінату — названо причину

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Отруєння працівників Глобинського м’ясокомбінату сталося в ніч на 13 липня. Сьогодні у компанії повідомили причину загадкового отруєння на виробництві у Полтавській області, де в лікарню потрапили 16 осіб — працівників сортувального цеху.

Близько 1.00 ночі 16 працівників отруїлися. Отруєння не є харчовим. У нас на м’ясокомбінаті в одному із невиробничих приміщень відбувався ремонт. Працівникам стало зле внаслідок випаровування лакофарби, — розповіла очільниця відділу маркетингу м’ясокомбінату Марина Горобець.

Вона додала, що нині підприємство працює в штатному режимі.

Водночас, спікер управління Держпраці у Полтавській області Софія Істоміна зазначила, що спочатку від госпіталізації відмовилися двоє осіб, а потім ще 11. Нині в лікарні перебувають троє працівників м’ясокомбінату. На підприємстві відбирають зразки повітря та проводять дослідження.

У поліції регіону кажуть, що скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників впродовж дня. Згодом медики звернулися до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті «Порушення вимог законодавства про охорону праці».

Джерело: «Суспільне»