Кава. Фото: istock

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Кава подорожчала до рекордного рівня з 2017 року. Робуста та арабіка зросли в ціні на 30% за останні три місяці.

Серед причин зростання цін — неврожай у Бразилії, протести в Колумбії та криза контейнерних перевезень, від якої потерпає В'єтнам. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Бразилія, яка є найбільшою постачальницею кави, зіткнулася з однією з найсильніших засух за останні майже 100 років. Бразильські фермери готуються до одного з найбільших спадів виробництва за майже 20 років. Арабіка — це основний сорт кави, вироблений у Бразилії.

Ф’ючерси на арабіку за останні три місяці виросли на 18% до 1,51 дол. за фунт. Робуста, яку використовують для виробництва розчинної кави, за останні три місяці подорожчала на 30% — до 1 тис. 749 дол. за тонну. Це дворічний максимум для цього сорту.

За прогнозом Мінсільгоспу США, загальний урожай кави в Бразилії покаже найбільше річне падіння з 2003 року. Цінове ралі відбувається тоді, коли багато країн відкриваються після карантину й люди повертаються до походів у кав’ярні. Прогнозується, що з 2017 року споживання кави вперше перевищить виробництво.

На відміну від Бразилії, два інших великих виробники кави — Колумбія і В'єтнам — зібрали хороші врожаї, але какао-боби застрягли в портах. У Колумбії причиною перебоїв із постачанням стали протести. Протестувальники блокували дороги та порти, через що кава застрягла в сховищах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через зміну клімату Ефіопія буде виробляти менше якісної кави. Площа, яка підходить для вирощування високоякісних спеціальних сортів із часом суттєво зменшиться.

Джерело: The Wall Street Journal