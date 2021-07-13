Рада втретє запустила роботу комісії суддів, схваливши пропозиції Зеленського, фото — ЄП

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Судову реформу спробувала вкотре запустити Верховна Рада 13 липня. Парламент дослухався до зауважень і пропозицій президента України і ухвалив закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Це рішення підтримали 305 нардепів. З урахуванням першого і другого читання цей закон Рада розглядала в сесійній залі вже втретє.

Президент надав до законопроекту шість пропозицій.

ВККСУ вважатиметься повноважною за умови призначення до її складу не менше 11 з 16 членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці.

Зеленський дозволив, щоб повноваження голови Вищої ради правосуддя міг здійснювати й виконуючий обов’язки очільника ВРП.

Згідно з пропозиціями, важливо забезпечити пропорційне представництво членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які призначаються з числа суддів або суддів у відставці, не лише при формуванні складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а й при визначенні її повноважності.

Із закону вилучили норму, яка дозволяла конкурсній комісії та її членам залучати до роботи фахівців та експертів. Крім того, із документу вилучили норму про право фахівців та експертів доступу до всіх документів та даних, що надаються кандидатами. Водночас на запит комісії дозволили залучати до її роботи помічників та перекладачів.

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті Конкурсною комісією рішення (так звана «формула 2+2»).

У документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо з чотирьох (чи більше) членів «за» проголосувало мінімум два міжнародних експерта. При розподілі голосів три на три перевагу має рішення, за яке проголосувала «трійка», у склад якої входять мінімум двоє міжнародних експертів.

Зеленський минулого тижня ветував законопроект № 3711-д про перезапуск ВККС саме через колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.