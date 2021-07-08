Зеленський ветував закон про перезапуск ВККСУ

https://racurs.ua/ua/n157166-zelenskyy-vetuvav-zakon-pro-vkksu.html

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Закон 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) ветував президент Володимир Зеленський через колізію з правками, які дозволяють абсолютно по-різному трактувати норми документа (йдеться про збільшення і одночасно зменшення ролі міжнародних експертів у роботі ВККСУ).

Повернуто з пропозиціями президента. Направлено на розгляд комітету, — зазначено на сайті Верховної Ради.

До цього Венеційська комісія критикувала законопроект про ВККС саме через непередбачення вирішальної ролі міжнародних експертів.

Надання вирішального голосу міжнародним експертам при відборі нового складу ВККС Київ обговорював з послами країн «Великої сімки». Згодом під час розгляду законопроекту Верховна Рада підтримала таку поправку з голосу. Це викликало розбіжності в тексті законопроекту.

Підтримуючи необхідність відновлення роботи ВККСУ, не можу погодитися з пропонованим законом підходом до вирішення окремих питань, — зазначає в своїх пропозиціях Зеленський.

Нагадаємо, законопроект № 3711-д передбачає створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яку у 2019 році розпустив президент Зеленський. На посаду члена нової ВККС зможуть претендувати члени Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя і Вищої ради юстиції, які були призначені після 11 квітня 2014 року. Утім, законопроект не передбачає реформи і перезапуску ВРП. Більше того, закон № 3711-д надає ВРП додаткові функції. У 2019 році Вища рада правосуддя мала утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС, однак заявила, що міжнародні партнери України не надали своїх пропозицій щодо кандидатур. Через це у березні 2020 року ВРП визнала неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади членів ВККС. У зв’язку з цим було зупинено кваліфікаційне оцінювання суддів (переатестація), а також добір нових суддів і інші процеси. У судовій системі утворився значний кадровий дефіцит.