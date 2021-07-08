Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККСУ

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Закон 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) ветировал президент Владимир Зеленский из-за коллизии с правками, которые позволяют совершенно по-разному трактовать нормы документа (речь идет об увеличении и одновременно уменьшение роли международных экспертов в работе ВККСУ).

Возвращено с предложениями президента. Направлено на рассмотрение комитета, — говорится на сайте Верховной Рады.

До этого Венецианская комиссия критиковала законопроект о ВККСУ именно из-за отсутствия упоминаний о решающей роли международных экспертов.

Ранее предоставление решающего голоса международным экспертам при отборе нового состава ВККСУ Киев обсуждал с послами стран «Большой семерки». Впоследствии при рассмотрении законопроекта Верховная Рада поддержала такую поправку с голоса. Это вызвало разногласия с текстом законопроекта.

Поддерживая необходимость возобновления работы ВККСУ, не могу согласиться с предлагаемым законом подходом к решению отдельных вопросов, — отмечает в своих предложениях Зеленский.

Напомним, законопроект № 3711-д предусматривает создание Высшей квалификационной комиссии судей, которую в 2019 году распустил президент Зеленский. На должность члена новой ВККСУ смогут претендовать члены Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и Высшего совета юстиции, которые были назначены после 11 апреля 2014 года. Впрочем, законопроект не предусматривает реформы и перезапуска ВСП. Более того, закон № 3711-д предоставляет ВСП дополнительные функции. В 2019 году Высший совет правосудия должен был создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на занятие должности членов ВККСУ, однако заявил, что международные партнеры Украины не предоставили свои предложения по кандидатурам. Поэтому в марте 2020 года ВСП заявил о невозможности образования конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности членов ВККСУ. В связи с этим было остановлено квалификационное оценивание судей (переаттестация), а также отбор новых судей и другие процессы. В судебной системе образовался значительный кадровый дефицит.