Рада с третьего раза запустила работу комиссии судей, одобрив предложения Зеленского

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Судебную реформу попыталась еще раз запустить Верховная Рада 13 июля.

Парламент прислушался к замечаниям и предложениям президента Украины и принял закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и в некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Это решение поддержали 305 нардепов. С учетом первого и второго чтения этот закон Рада рассматривала в сессионном зале уже в третий раз.

Президент предоставил к законопроекту шесть предложений.

ВККСУ будет считаться полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 из 16 членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Зеленский позволил, чтобы полномочия председателя Высшего совета правосудия мог осуществлять и исполняющий обязанности главы ВСП.

Из закона изъяли норму, которая разрешала конкурсной комиссии и ее членам привлекать к работе специалистов и экспертов. Кроме того, из документа изъяли норму о праве специалистов и экспертов доступа ко всем документам и данным, предоставляемых кандидатами. В то же время на запрос комиссии разрешили привлекать к работе помощников и переводчиков.

Из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая «формула 2+2»).

В документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть, теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из четырех (или более) членов «за» проголосовало минимум два международных эксперта. При распределении голосов три на три преимущество имеет решение, за которое проголосовала «тройка», в состав которой входят минимум двое международных экспертов.

Зеленский на прошлой неделе ветировал законопроект № 3711-д о перезапуске ВККС именно из-за коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.