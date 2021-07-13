Кофе. Фото: istock

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Кофе подорожал до рекордного уровня с 2017 года. Робуста и арабика выросли в цене на 30% за последние три месяца.

Среди причин роста цен — неурожай в Бразилии, протесты в Колумбии и кризис контейнерных перевозок, от которой страдает Вьетнам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Бразилия, которая является крупнейшей поставщицей кофе, столкнулась с одной из сильнейших засух за последние 100 лет. Бразильские фермеры готовятся к одному из самых больших спадов производства за почти 20 лет. Арабика — это основной сорт кофе, произведенный в Бразилии.

Фьючерсы на арабику за последние три месяца выросли на 18% до 1,51 долл. за фунт. Робуста, которую используют для производства растворимого кофе, за последние три месяца подорожала на 30% — до 1 тыс. 749 долл. за тонну. Это двухлетний максимум для этого сорта.

По прогнозу Минсельхоза США, общий урожай кофе в Бразилии покажет самое большое годовое падение с 2003 года. Ценовое ралли происходит тогда, когда многие страны открываются после карантина и люди возвращаются к походам в кофейни. Прогнозируется, что с 2017 года потребление кофе впервые превысит производство.

В отличие от Бразилии, два других крупных производителя кофе — Колумбия и Вьетнам — собрали хорошие урожаи, но какао-бобы застряли в портах. В Колумбии причиной перебоев с поставками стали протесты. Протестующие блокировали дороги и порты, из-за чего кофе застрял в хранилищах.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за изменения климата Эфиопия будет производить меньше качественного кофе. Площадь, которая подходит для выращивания высококачественных специальных сортов со временем существенно уменьшится.

Источник: The Wall Street Journal