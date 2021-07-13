Отравление работников Глобинского мясокомбината - названа причина

https://racurs.ua/n157345-otravlenie-rabotnikov-globinskogo-myasokombinata-nazvana-prichina.html

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Отравление работников Глобинского мясокомбината произошло в ночь на 13 июля. Сегодня в компании сообщили причину загадочного отравления на производстве в Полтавской области, где в больницу попали 16 человек — работников сортировочного цеха.

Около 1.00 ночи 16 работников отравились. Отравление не является пищевым. У нас на мясокомбинате в одном из непроизводственных помещений происходил ремонт. Работникам стало плохо в результате испарения лакокраски, — рассказала руководительница отдела маркетинга мясокомбината Марина Горобец.

Она добавила, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

В то же время, спикер управления Гоструда в Полтавской области София Истомина отметила, что сначала от госпитализации отказались два человека, а потом еще 11. Сейчас в больнице находятся три сотрудника мясокомбината. На предприятии отбирают образцы воздуха и проводят исследования.

В полиции региона говорят, что жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня. Впоследствии медики обратились к правоохранителям, которые открыли уголовное производство по ч. 2 статьи «Нарушение требований законодательства об охране труда».

Источник: «Суспільне»