Мовний омбудсмен відреагував на спроби нардепів повернути російську мову

Мовний закон. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157346-movnyy-ombudsmen-vidreaguvav-na-sproby-nardepiv-povernuty-rosiysku-movu.html

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Мовне питання в Україні досі є невирішеним. Учора, 12 липня, народні депутати намагалися вивести з-під дії закон про мову.

При цьому правки нардепів порушують регламент Верховної Ради. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, внесення поправок до мовного закону не відповідає регламенту Верховної Ради, оскільки поправки можуть застосовуватися лише в тому випадку, коли законопроект проголосований за основу.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Радою за основу. Також поправки стосуються внесення змін до закону України «Про телебачення й радіомовлення» в частині, зміни щодо якої не приймались Верховною Радою за основу, а також не відповідають предмету правового регулювання самого законопроекту, — наголосив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що такі дії нардепів виведуть з-під дії закону про мову реклами на телебаченні, передвиборчої агітації, демонстрування фільмів та серіалів українською мовою та пропонують повернути російську мову в освіту і скасувати штрафи за порушення мовного закону у сфері послуг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний закон знову хочуть змінити у Верховній Раді. У ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову.