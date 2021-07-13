Нардеп Юрченко рассказал свою версию «наркотического ДТП» во Львове

Нардеп Юрченко. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n157351-nardep-urchenko-rasskazal-svou-versiu-narkoticheskogo-dtp-vo-lvove.html

Ракурс

Александр Юрченко, народный депутат, который баллотировался в Верховную Раду от политсилы «Слуга народа», прокомментировал ДТП во Львове со своим участием.

Правоохранителей вызвал я. Полиция за несколько часов не увидела никаких признаков наркотического опьянения. Лишь после того, как я рассказал, что являюсь народным депутатом Украины, на место прибыл заместитель председателя областной патрульной полиции. И только у него начали возникать вопросы относительно моего состояния, — рассказал нардеп журналистам в Верховной Раде.

Юрченко утверждает, что сразу согласился сдать тесты. По словам нардепа, правоохранители всячески мешали работе его адвокатов.

Результаты тестов, сделанных за пять минут, почему-то сразу попали в СМИ и разошлись по всей стране, — отметил он.

Народный депутат уверен, что не употреблял никаких наркотиков. Это, мол, подтверждают результаты анализов, которые он сделал в нескольких частных и государственных клиниках.

Мы хотим разобраться, кому это выгодно… Возможно, тем людям, против которых я борюсь все время, — заявил Юрченко.

Напомним, нардеп 8 июля около 14.10 во Львове совершил ДТП. Он хотел скрыться с места ДТП, но ему помешала пробка в центре Львова. Пострадавший водитель начал снимать виновника аварии, а нардеп бросился на него с кулаками и вырвал телефон.