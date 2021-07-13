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Ракурс
Нардеп Юрченко. Фото: Ютуб

Нардеп Юрченко розповів свою версію «наркотичної ДТП» у Львові

13 лип 2021, 12:59
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Олександр Юрченко, народний депутат, який балотувався до Верховної Ради від політсили «Слуга народу», прокоментував ДТП у Львові за своєї участі.

Правоохоронців викликав я. Поліція за декілька годин не побачила жодних ознак наркотичного сп’яніння. Лише після того, як я зазначив, що є народним депутатом України, на місце прибув заступник голови обласної патрульної поліції. І тільки в нього почали виникати питання щодо якогось мого стану, — розповів нардеп журналістам у Верховній Раді.

Юрченко стверджує, що відразу погодився здати тести. За словами нардепа, правоохоронці всіляко заважали роботі його адвокатів.

Результати тестів, зроблених за п’ять хвилин, чомусь відразу потрапили в ЗМІ й розійшлися по всій країні, — зазначив він.

Народний депутат впевнений, що не вживав ніяких наркотиків. Це, мовляв, підтверджують результати аналізів, які він зробив у декількох приватних та державних клініках.

Ми хочемо розібратися, кому це вигідно… Можливо, тим людям, проти яких я борюся весь час, — заявив Юрченко.

Нагадаємо, нардеп 8 липня близько 14.10 у Львові скоїв автопригоду. Він хотів втекти з місця ДТП, але йому завадив затор в центрі Львова. Потерпілий водій почав фільмувати винуватця аварії, а нардеп кинувся на нього з кулаками та вирвав телефон.

Джерело: Ракурс


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