Переговори в Берліні - Зеленський розповів про вимоги до Меркель

https://racurs.ua/ua/n157350-peregovory-v-berlini-zelenskyy-rozpoviv-pro-vymogy-do-merkel.html

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Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі з Ангелою Меркель. Президент заявив, що «нормандська зустріч» відтерміновується через позицію Росії, а Франція і Німеччина це розуміють.

«Північний потік-2» Зеленський назвав важливим економічним проектом для Німеччини, але оскільки за транзит газу до ЄС Київ щороку отримує 2 млрд дол. щороку, то після запуску «потоку» Україна повинна мати гарантії до 15 років щодо «нормального газопостачання».

Зеленський зізнався, що Україна та Німеччина мають різні погляди щодо будівництва російського газогону, але він у Берліні «навів достатньо аргументів щодо позиції України з цього питання під час зустрічі з Меркель».

Вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом і там будуть обговорювати, що несе «Північний потік-2″ — Європі і Україні. Як гарантувати безпеку насамперед Україні, — сказав Зеленський і додав, що в сторін є розуміння того, що «Північний потік-2» — не суто економічний проект.

Зеленський розповів Меркель про необхідність гарантій економічної безпеки для України, яка не відразу може перейти на зелену енергетику.

Тобто на 10 років ми повинні бути забезпечені. Нашого українського газу недостатньо. Крім цього, ціна на газ. Ви бачите, що зараз з ринковими цінами… У нас є річний пакет — він менше 8 гривень для людей. А якщо у нас цього не буде, а буде можливість отримувати газ від Європи — по якій ціні? Хто буде компенсувати це? — розповів глава держави.

Він також заявив про необхідність проведення «нормандської зустрічі» і «три сторони «нормандської четвірки» розуміють, що цю зустріч потрібно провести».

Відпрацьовано кластер — це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Погоджений Францією. І ми за. Він переданий РФ. І ми бачимо, що відтерміновується нормадська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо, — заявив Зеленський.

Президент заявив, що на зустрічі з Меркель він довів, що Україна виконує все, аби нормандська зустріч відбулась.

У червні Меркель і Зеленський обмінялися запрошеннями: Меркель запросила Зеленського в Берлін 12 липня, Зеленський запросив Меркель на інавгураційний саміт Кримської платформи і святкування 30-річчя незалежності України 24 серпня у Києві.

Нагадаємо, вчора після зустрічі Меркель заявила, що Україна має залишитися транзитером газу після запуску «Північного потоку-2».