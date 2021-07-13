Переговоры в Берлине — Зеленский рассказал о требованиях к Меркель

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Владимир Зеленский прокомментировал результаты встречи с Ангелой Меркель. Президент заявил, что «нормандская встреча» откладывается из-за позиции России, а Франция и Германия это понимают.

«Северный поток-2» Зеленский назвал важным экономическим проектом для Германии, но поскольку за транзит газа в ЕС Киев ежегодно получает 2 млрд долл. ежегодно, то после запуска «потока» Украина должна получить гарантии до 15 лет для «нормального газоснабжения».

Зеленский признался, что у Украины и Германии разные взгляды по поводу строительства российского газопровода, но он в Берлине «привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с Меркель».

Считаю, что мы привели достаточно аргументов Германии. А будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждать, что несет «Северный поток-2″ Европе и Украине. Как обеспечить безопасность прежде всего Украины, — сказал Зеленский и добавил, что у сторон есть понимание того, что „Северный поток-2″ — не чисто экономический проект.

Зеленский рассказал Меркель о необходимости гарантий экономической безопасности для Украины, которая не сразу может перейти на зеленую энергетику.

То есть на 10 лет мы должны быть обеспечены. Нашего украинского газа недостаточно. Кроме этого, цена на газ. Вы видите, что сейчас с рыночными ценами… У нас есть летний пакет — он меньше 8 грн для людей. А если у нас этого не будет, а будет возможность получать газ от Европы — по какой цене? Кто будет компенсировать это? — рассказал глава государства.

Он также заявил о необходимости проведения „нормандской встречи“ и „три стороны“ нормандской четверки“ понимают, что эту встречу нужно провести».

Отработан кластер — это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработан немецкой стороной. Согласован Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем, — заявил Зеленский.

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

В июне Меркель и Зеленский обменялись приглашениями. Меркель пригласила Зеленского в Берлин 12 июля, Зеленский пригласил Меркель на саммит инаугурации Крымской платформы и празднование 30-летия независимости Украины 24 августа в Киеве.

Напомним, вчера после встречи Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска «Северного потока-2».