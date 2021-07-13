Зеленский. Фото: Страна

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на статью президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина, которую тот опубликовал на украинском языке на сайте Кремля.

Украинский президент отметил, что его российский коллега потратил много времени на изучение темы и исторических фактов, но времени на встречу лидеров он не находит. Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме «Украина.30».

Я считаю, что если президент Российской Федерации уже начал писать на украинском, то значит мы все правильно делаем, и я поддерживаю это решение — в этом направлении. У меня не было времени прочесть всю статью, но некоторые части, которые я прочитал — я увидел глубокую работу, действительно потратил президент РФ много времени, — поделился впечатлениями Зеленский.

Он иронизировал над тем, что лидер государства-агрессора имеет достаточно времени на изучение истории и написание «глубоких» аналитических статей, однако времени на встречу с президентом Украины Владимир Путин найти не может.

Мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу между президентами Украины и РФ сейчас почему-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит это время, и сейчас я вижу результат, — заявил Зеленский.

Более подробно проанализировать статью Владимира Путина украинский президент пообещал позже, когда ознакомится с текстом. Однако он уже похвалил российского лидера за то, что «человек знает украинский язык» и сравнил отношения Украины и России с Каином и Авелем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин опубликовал статью на украинском языке на официальном сайте Кремля. «Полотно» текста было посвящено тезисам российской пропаганды об «историческом единстве россиян и украинцев».