Зеленський. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n157349-glyboka-robota-zelenskyy-ocinyv-stattu-putina-pro-bratski-narody.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на статтю президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна, яку той опублікував українською мовою на сайті Кремля.

Український президент зауважив, що його російський колега витратив багато часу на вивчення теми та історичних фактів, але часу на зустріч лідерів він не знаходить. Про це він розповів під час прес-конференції на форумі «Україна.30».

Я вважаю, що якщо президент Російської Федерації вже почав писати українською, то значить ми все правильно робимо, і я підтримую це рішення — у цьому напрямку. У мене не було часу прочитати всю статтю, але деякі частини, які я прочитав — я побачив там глибоку роботу, дійсно витратив президент РФ багато часу, — поділився враженнями Зеленський.

Він іронізував над тим, що лідер держави-агресора має достатньо часу на вивчення історії та написання «глибоких» аналітичних статей, однак часу на зустріч із президентом України Володимир Путін знайти не може.

Ми постійно говоримо про нашу зустріч, і на зустріч між президентами України та РФ зараз чогось не вистачає часу в президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає цей час, і зараз я бачу результат, — заявив Зеленський.

Більш детально проаналізувати статтю Володимира Путіна український президент пообіцяв згодом, коли ознайомиться з текстом. Однак він уже похвалив російського лідера за те, що «людина знає українську мову» та порівняв відносини України та Росії з Каїном та Авелем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін опублікував статтю українською мовою на офіційному сайті Кремля. «Полотно» тексту було присвячене тезам російської пропаганди про «історичну єдність росіян та українців».