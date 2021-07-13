Чим можна замінити мовні квоти, назвав Зеленський

https://racurs.ua/ua/n157353-chym-mojna-zaminyty-movni-kvoty-nazvav-zelenskyy.html

Ракурс

Мовні квоти на телебаченні прокоментував президент Володимир Зеленський, зважаючи на наміри фракції «Слуга народу» 15 липня у Верховній Раді внести зміни до законодавства щодо функціонування української мови.

Телевізійники не вдоволені тим розподілом щодо квот для тих чи інших каналів. Чому? Тому що питання мови, воно еволюційне. А, наприклад, рішення щодо квот було в Україні революційним. Я не зовсім тоді підтримував саме такий підхід до квотування. Я казав, що якщо ми хочемо розвивати україномовний якісний контент — кіно, телебачення тощо — ми повинні вкладати в це гроші, — переконаний глава держави.

Він визнав, що виробникам українського контенту вкрай складно конкурувати з російськомовним ринком. Однак Зеленський не вірить в успіх «заборони» поширення російськомовного контенту за допомогою квот.

Давайте зробимо програму на п’ять років — не братимемо податки з усіх компаній, які виробляють контент українською мовою. Ви побачите, який це матиме поштовх. Ось так, я вважаю, нам потрібно розвивати україномовну індустрію, — підсумував президент.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у другому кварталі промоніторила 27 телеканалів щодо дотримання мовних квот. З 17 по 23 травня у період з 18.00 до 22.00 частка державної мови на каналах була наступною: «1+1» — 79%, «Україна» — 76%, ICTV — 84%, «Інтер» — 77%.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що мовний закон знову хочуть змінити у Верховній Раді. У ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко є одним з авторів цих «мовних поправок». Ще один ініціатор відтермінування норм закону про українську мову — «слуга» Максим Бужанський.