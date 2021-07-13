Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

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Боротьба з корупцією в Україні триває — у межах протидії корупційним злочинам на митниці, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели масштабну операцію та вилучили 3 тонни елітних товарів, які намагалися нелегально ввести в Україну.

Оборудку організувала група осіб, до якої входило п’ять митників. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Серед товарів виявили:

брендове взуття та одяг;

годинники;

мобільні телефони;

відеореєстратори;

комп’ютерні комплектуючі;

тв-приставки тощо.

Митників звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) заблокувала вивезення з України контрабандою 5,4 кг унікального елітного бурштину-сирцю до однієї з арабських країн. Правоохоронці встановили, що мешканці Рівненської області налагодили канал постачання нелегального коштовного каміння до країн Персидської затоки.