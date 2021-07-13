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Ракурс
Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Митників в «Борисполі» спіймали за контрабандою елітних товарів (ФОТО, ВІДЕО)

13 лип 2021, 13:05
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Боротьба з корупцією в Україні триває — у межах протидії корупційним злочинам на митниці, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели масштабну операцію та вилучили 3 тонни елітних товарів, які намагалися нелегально ввести в Україну.

Оборудку організувала група осіб, до якої входило п’ять митників. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Серед товарів виявили:

  • брендове взуття та одяг;
  • годинники;
  • мобільні телефони;
  • відеореєстратори;
  • комп’ютерні комплектуючі;
  • тв-приставки тощо.

Митників звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Контрабанда у "Борисполі". Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) заблокувала вивезення з України контрабандою 5,4 кг унікального елітного бурштину-сирцю до однієї з арабських країн. Правоохоронці встановили, що мешканці Рівненської області налагодили канал постачання нелегального коштовного каміння до країн Персидської затоки.

Джерело: Ракурс


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