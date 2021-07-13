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Судебные повестки будут приходить в «Дію»
Судебные повестки будут приходить в «Дію»https://racurs.ua/n157356-sudebnye-povestki-budut-prihodit-v-diu.htmlРакурс
Судебные повестки будут приходить в «Дію». Для этого Государственная судебная администрация совместно с Минцифрой начали работу над интеграцией системы «Электронный суд» с порталом «Дія».
В рамках программы «Суд в смартфоне» с помощью портала «Дія» будет осуществляться:
отправка пользователям «Дія» повесток и вызовов в суд;
информирование о времени и дате судебных заседаний;
отправка полного текста судебного решения участникам дела;
отправка исполнительного документа в соответствующем деле;
оплата штрафов и судебного сбора по решению суда в деле об админправонарушении.
Также Государственная судебная администрация заканчивает работу над самостоятельным приложением «Электронный суд».
Через «Электронный суд» можно будет подать заявление в суд об установлении факта рождения ребенка. Вынесенное решение будет автоматически направлено через портал «Дія» органам регистрации для выдачи свидетельства о рождении.
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