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Ракурс
Судебные повестки будут приходить в «Дію»

Судебные повестки будут приходить в «Дію»

13 июл 2021, 13:36
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Судебные повестки будут приходить в «Дію». Для этого Государственная судебная администрация совместно с Минцифрой начали работу над интеграцией системы «Электронный суд» с порталом «Дія».

В рамках программы «Суд в смартфоне» с помощью портала «Дія» будет осуществляться:

  • отправка пользователям «Дія» повесток и вызовов в суд;

  • информирование о времени и дате судебных заседаний;

  • отправка полного текста судебного решения участникам дела;

  • отправка исполнительного документа в соответствующем деле;

  • оплата штрафов и судебного сбора по решению суда в деле об админправонарушении.

Также Государственная судебная администрация заканчивает работу над самостоятельным приложением «Электронный суд».

Через «Электронный суд» можно будет подать заявление в суд об установлении факта рождения ребенка. Вынесенное решение будет автоматически направлено через портал «Дія» органам регистрации для выдачи свидетельства о рождении.

Источник: Ракурс


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