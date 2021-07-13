Зеленский допустил серьезную ошибку в разговоре с Меркель. Фото: Главком

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель допустил ошибку. Он заявил, что Украина поставляет газ неподконтрольным правительству территориям Донецкой и Луганской областей.

Зеленский пытался убедить канцлера в том, что из-за газопровода «Северный поток-2» Россия может остановить транзит газа по территории Украины, передает «ВВС Украина».

Я сказал госпоже канцлер о рисках, о том, что Украина будет отключена от газа, транзита газа и в целом от газа, может такое произойти. Вся территория Украины и временно оккупированная. Поэтому газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата, — сказал президент Украины.

Ранее украинские власти отрицали, что неподконтрольным районам Донбасса поставляют газ. В октябре 2019 года «Нафтогаз» объявил, что информация о поставках газа в ОРДЛО — фейк.

Сейчас действует постановление № 867, которым установлены правила о поставках газа по спецобязательствам. В этих правилах есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений у этого правила не было, — говорилось в сообщении компании.

В «Нафтогазе» объяснили, что поставляют газ некоторым предприятиям, «часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях». В то же время долги, которые образовались на этих объектах до 31 декабря 2014 года, пока им поставляли газ, никто не списывает.

Напомним, Ангела Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину даже после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Соответствующий вопрос канцлер Германии планирует поднять во время своего визита в США. Об этом она заявила во время брифинга с Владимиром Зеленским.

Источник: «BBC Украина»