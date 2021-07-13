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Оккупанты ударили тяжелым вооружением под Марьинкой - впервые с 2016 года

Оккупанты ударили тяжелым вооружением под Марьинкой — впервые с 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2021, 13:52
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Обстрел поселка Тарамчук под Марьинкой из тяжелого вооружения 13 июля осуществили российские террористы.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии помощи мирному населению в зоне военного конфликта «Пролеска» Евгений Каплин.

Последствия утреннего обстрела поселка Тарамчук из тяжелого вооружения: повреждены трансформатор и линии электропередач, полностью обесточен населенный пункт. Воронки в жилых массивах и на огородах мирных жителей, — отметил Каплин.

По его словам, 37 человек, которые остаются в населенном пункте, провели около часа в подвалах и погребах.

Каплин добавил, что поселок Тарамчук, который контролируют Вооруженные силы Украины, впервые с 2016 года оказался под огнем из тяжелого вооружения.

Обстрел начался в 7.35 утра. В результате атаки оккупантов на территории жилых массивов поселка образовалось 16 воронок. Еще примерно столько же снарядов взорвались в окрестностях населенного пункта.

Энергетики готовы приступить к восстановлению поврежденной инфраструктуры после предоставления письменных гарантий о прекращении огня.

Источник: Ракурс


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