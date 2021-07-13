Вакцинація Pfizer у Києві – кому доступна і як записатися. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу в Києві триває. Відтепер жителі столиці можуть записатися онлайн на щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Вакцинуватися цим препаратом можуть лише кияни віком від 60 років. Про це йдеться в повідомленні Helsi. me в Telegram.

Отримати щеплення можна за попереднім записом до центру масової вакцинації з п’ятниці, 16 липня. Записатись можна за цим посиланням.

Нещодавно розробники вакцини Pfizer/BioNTech підтвердили, що її ефективність проти коронавірусу через півроку знижується й вказали на необхідність застосування третьої дози препарату.

Її колотимуть через 6−12 місяців після двох попередніх доз. Науковці сподіваються, що вона матиме захист від різних мутованих штамів, зокрема й індійського «Дельти».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому українському місті — Чернігові.