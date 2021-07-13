Отравление на лесохимкомбинате убило мужчину — что случилось

Лесохимкомбинат. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/n157361-otravlenie-na-lesohimkombinate-ubilo-mujchinu-chto-sluchilos.html

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Отравление на Закарпатье унесло жизнь работника лесохимкомбината в городе Перечин. Еще четверо работников отравились парами газа, когда пытались помочь мужчине.

Их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла 12 июля около 11.00 часов дня. По предварительной информации, аппаратчик пиролиза вдохнул испарения газа и потерял сознание. Четверо других работников, которые обнаружили потерпевшего, пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, но также отравились испарением.

Представитель Нацполиции Закарпатья Анна Богдан сообщила, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели 38-летнего работника на предприятии. Другие работники сейчас находятся в больнице.

После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое — остались на стационарном лечении, — говорится в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Напомним, ранее мы сообщали, что отравление работников Глобинского мясокомбината произошло в ночь на 13 июля. Сегодня в компании сообщили причину загадочного отравления на производстве в Полтавской области, где в больницу попали 16 человек — работников сортировочного цеха.