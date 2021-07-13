В Кремле сообщили, когда Зеленский может заглянуть в глаза Путина

Зеленский и Путин. Фото: УП

https://racurs.ua/n157362-v-kremle-soobschili-kogda-zelenskiy-mojet-zaglyanut-v-glaza-putina.html

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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, до сих пор остается под вопросом. В то же время в Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с украинским президентом.

Однако подготовка к встрече лидеров двух стран пока не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи (колонки об историческом единстве русских и украинцев на сайте Кремля — ред.), — заявил он.

По мнению Пескова, «исторический» материал Путина — это «глубокий и очень хороший повод для обсуждения». Однако сначала нужно подготовить встречу как минимум на уровне администраций президентов.

Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов, — сказал Песков.

Он добавил, что статья Путина выдержана «в духе уважения к украинскому народу и Украине».

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин опубликовал статью на украинском языке на официальном сайте Кремля. «Полотно» текста было посвящено тезисам российской пропаганды об «историческом единстве россиян и украинцев».