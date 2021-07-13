Медведь залез во двор и поиграл с овчаркой в США — новости о животных

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Ракурс

Медведь пробрался во двор жительницы Вермонта Дженн Сарджент и решил поиграть с ее овчаркой по кличке Джеймесон — к счастью, потенциально опасная ситуация обошлась без жертв.

По словам Сарджент, соседи сообщили ей о визите медведя, после чего женщина решила проверить записи с камер видеонаблюдения. В итоге она обнаружила, что медвежонок пытался преследовать немецкую овчарку, но пес не испугался и начал прыгать вокруг дикого зверя.

В какой-то момент крупный хищник встал на задние лапы, а затем животные продолжили обнюхивать друг друга.

Встреча медведя и Джеймесона длилась семь минут, после чего медведь вернулся в лес. По словам Сарджент, обычно ее сторожевой пес защищает территорию. Но в этот раз овчарка решила «познакомиться» с медведем. В большинстве случаев, дикий зверь способен легко убить домашнего питомца.

Напомним, ранее в США 17-летняя девушка-подросток атаковала крупного хищника, который взобрался на забор возле ее дома и пытался пробраться во двор, где в то время находились собаки. Тогда собаки подняли лай, а медведица попыталась отогнать их лапой. На записи с камер видеонаблюдения видно, как девушка подбежала к забору и столкнула с него медведицу.