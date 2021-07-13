На сотрудничество Порошенко и Ермака намекнули у Авакова

Ермак и Порошенко. Фото: Корупция инфо

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, вместе с экс-президентом Петром Порошенко создают негативный имидж главе Министерства внутренних дел (МВД) Арсену Авакову.

Для этого они привлекают политтехнологов. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на свои источники.

По мнению членов команды Авакова, низкий рейтинг главе МВД создают политтехнологические приемы, которые повышают возмущение общества от резонансных преступлений. В частности, у Авакова привели пример, когда в Кагарлыке полицейские изнасиловали местную жительницу.

Сказать, что Аваков — черт, проще простого. А разобраться, в чем именно ответственность министра, гораздо сложнее. У министра бывают минуты, когда он говорит: не бросить ли мне это все к чертовой матери? Он устает от жизни в постоянном негативе. Но потом приходит в себя и продолжает работать, — рассказали в окружении Авакова.

Оценивать сотрудничество Порошенко с Ермаком в окружении министра судить не берутся.

Он (Порошенко, — ред.), будучи президентом, хотел всем руководить. Сейчас такого нет. Ермак или кто-то другой из ОП в наши дела не вмешивается. Но что на самом деле думает Ермак о нашем министре, мы понять не можем. Ермак — очень скрытный и кулуарныйчеловек, — рассказали у Авакова.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский не отправит в отставку Андрея Ермака ни при каких обстоятельствах. Президент заявил, что Ермак «пришел со мной и уйдет со мной».

Источник: Новое время